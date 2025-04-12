Слишкович рассказал о травме Татаева

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев, возможно, получил перелом лицевой кости во время матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2), заявил главный тренер оренбургской команды Владимир Слишкович.

«Пока сложно сказать, на сколько выбыл Татаев, еще не знаем. Он мне сказал, что сломал на лице кость. У Джимми проблема с задней мышцей. Насколько серьезно, увидим, но он 100% не будет готов к следующей игре. Будем смотреть МРТ, что оно покажет», — заявил Слишкович на пресс-конференции.

Татаев получил травму и был заменен на 41-й минуте матча. В начале второго тайма из-за повреждения поле покинул его одноклубник Джимми Марин.

«Оренбург» с 14 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 19 апреля — дома против махачкалинского «Динамо».