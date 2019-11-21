Рондон ответил на твит «Зенита»

Нападающий китайского «Далянь Ифан» Саломон Рондон поблагодарил «Зенит» за твит, посвященный ему. Петербуржцы напомнили о хет-триках венесуэльского форварда, включая недавний в игре с Японией (4:1).

«Спасибо, ребята, очень приятные воспоминания», — ответил Рондон в Twitter.

Рондон защищал цвета «Зенита» с 2014 по 2015 год.