Рондон ответил на твит «Зенита»
18:16
Нападающий китайского «Далянь Ифан» Саломон Рондон поблагодарил «Зенит» за твит, посвященный ему. Петербуржцы напомнили о хет-триках венесуэльского форварда, включая недавний в игре с Японией (4:1).
«Спасибо, ребята, очень приятные воспоминания», — ответил Рондон в Twitter.
Gracias muchachos, muy buenos recuerdos. ??? https://t.co/dUP7YXqt7H— Salom?n Rond?n (@salorondon23) November 21, 2019
Рондон защищал цвета «Зенита» с 2014 по 2015 год.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...