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Романцев: «А какая разница? 100 лет «Спартаку», 95 лет»

Романцев заявил, что спокойно относится к спорам вокруг даты основания «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил, что он спокойно относится к спорам вокруг даты основания клуба.

— Много было споров о столетии «Спартака». Какую позицию занимаете вы?

— А какая разница? 100 лет, 95 лет. Старый клуб. Я спокоен совершенно.

— Почему мы не стали лучше, когда играли против сильнейших команд в Европе?

— Значит, делали что-то неправильно. Если бы у нас было все лучшее, мы бы выигрывали. Моя команда существовала только потому, что мы сами зарабатывали. Мы не могли даже оставить игроков, которые вышли на высокий уровень.

Мы вынуждены были их продавать, чтобы сохранить команду. Если бы в то время нам удалось сохранить команду, то мы могли бы выиграть Европу. Футболисты уезжали в топ-5 чемпионатов: Англия, Испания, Франция, Италия и Германия. Если бы мы их сохранили — выиграли бы.

Олег Романцев
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
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 - : -
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 - : -
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Спартак – Зенит
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Спартак

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 22 1 4
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