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Романцев: «Я считаю отличными тренерами своих друзей — Газзаева, Семина»

Романцев считает отличными тренерами Газзаева и Семина
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал лучших российских тренеров.

«Не хочу никого выделять из российских тренеров. Я считаю отличными тренерами своих друзей — Газзаева, Семина. Это мои друзья по жизни, конкуренты по работе, враги до и во время игры, а также большое друзья после финального свистка. Так было и будет.

Не знаком с Федотовым, его команда играет очень прилично. Здесь надо смотреть тренировки и как комплектовалась команда. В игре команды многое зависит от тренера все равно, а «Сочи» играет отлично», — сказал Романцев.

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
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 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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