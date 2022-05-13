Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал лучших российских тренеров.

«Не хочу никого выделять из российских тренеров. Я считаю отличными тренерами своих друзей — Газзаева, Семина. Это мои друзья по жизни, конкуренты по работе, враги до и во время игры, а также большое друзья после финального свистка. Так было и будет.

Не знаком с Федотовым, его команда играет очень прилично. Здесь надо смотреть тренировки и как комплектовалась команда. В игре команды многое зависит от тренера все равно, а «Сочи» играет отлично», — сказал Романцев.