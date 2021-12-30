Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Романцев: «Введение Fan ID считаю антифутбольным решением»

14:20
Теги:

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в рубрике «СЭ» «Спросите у Романцева» высказался о введении паспорта болельщика. По его словам, это антифутбольное решение.

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. «Если Карпин поверит, что Дзюба искренне хочет помочь, то протянет руку». Романцев — о Ваноли в «Спартаке», сборной и Fan ID

«Лично я категорически против такого решения, поскольку считаю его антифутбольным! — отметил Романцев. — Наивно думать, что это нововведение станет гарантией порядка на трибунах и избавит от появления на них любителей файеров. Уверен, таким способом всех проблем с фанатами и бузотерами не решить!

Болельщика надо воспитывать, прививать ему уважение к игре, создавать на стадионах атмосферу праздника. И то, что такое возможно, подтвердил чемпионат мира в России, организации и проведению которого была дана самая высокая оценка. Значит, можем! А получается, что тем из футбольных болельщиков, у кого не окажется специальных паспортов, остается ходить на керлинг, где все тихо и спокойно".

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Львов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 рецептов бутербродов с икрой
Суд продлил Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля
2
Реклама