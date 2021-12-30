Романцев: «Введение Fan ID считаю антифутбольным решением»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в рубрике «СЭ» «Спросите у Романцева» высказался о введении паспорта болельщика. По его словам, это антифутбольное решение.

«Лично я категорически против такого решения, поскольку считаю его антифутбольным! — отметил Романцев. — Наивно думать, что это нововведение станет гарантией порядка на трибунах и избавит от появления на них любителей файеров. Уверен, таким способом всех проблем с фанатами и бузотерами не решить!

Болельщика надо воспитывать, прививать ему уважение к игре, создавать на стадионах атмосферу праздника. И то, что такое возможно, подтвердил чемпионат мира в России, организации и проведению которого была дана самая высокая оценка. Значит, можем! А получается, что тем из футбольных болельщиков, у кого не окажется специальных паспортов, остается ходить на керлинг, где все тихо и спокойно".