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«Зенит» поздравил Доменико Кришито с 35-летием

14:25
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«Зенит» поздравил бывшего защитника и капитана команды Доменико Кришито с юбилеем.

«Экс-капитану «Зенита» Доменико Кришито — 35! С днем рождения, Миммо!» — говорится в Twitter сине-бело-голубых.

Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год, в составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок России, а также один раз становился обладателем Кубка страны. В данный момент итальянец выступает за «Дженоа».

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Иван Торопцев все материалы автора

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