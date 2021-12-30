«Зенит» поздравил Доменико Кришито с 35-летием
14:25
«Зенит» поздравил бывшего защитника и капитана команды Доменико Кришито с юбилеем.
«Экс-капитану «Зенита» Доменико Кришито — 35! С днем рождения, Миммо!» — говорится в Twitter сине-бело-голубых.
Экс-капитану «Зенита» Доменико Кришито — 35!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 30, 2021
С днем рождения, Миммо! @mimmo_criscito4 pic.twitter.com/hEuRYNlToX
Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год, в составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок России, а также один раз становился обладателем Кубка страны. В данный момент итальянец выступает за «Дженоа».
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