Широков предположил схему в три нападающих, если Сергеев перейдет в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном трансфере Ивана Сергеева в питерский клуб.

«Иван Сергеев не приходит ни на чье место, давайте начнем с этого. Сергеев прежде всего приходит в «Зенит». Для того чтобы играть в основном составе, нужно проявить себя как можно лучше. Поэтому если он проявит себя, то займет лишь свое место. В противном случае он не будет играть, вот и все. Логика понятна», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Широков также поделился мнением о том, как уместить всех нападающих «Зенита» в одной расстановке.

««Зениту» имеет смысл играть в два нападающих. Питерцы использовали такую практику с Дзюбой и Азмуном. Почему бы сейчас не попробовать? Думаю, главный тренер найдет, как разместить их на поле. Все будет зависеть от футболистов. Может быть, они втроем будут играть в нападении. Попробовать всегда можно. Если Дзюба, Азмун и Сергеев будут в отличной форме, почему бы не попробовать? Но это при условии, что все трое останутся в клубе. Семак найдет способ разместить их всех на поле», — добавил Широков.

В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин может продолжить карьеру в «Рубине», а «Зенит» вступил в переговоры с «Крыльями Советов» по поводу трансфера Ивана Сергеева.