Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Романцев: «Спартак» заслуженно победил ЦСКА»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые справедливо победили ЦСКА (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

— Победа команды Абаскаля — результат стечения обстоятельств?

— Нет. Считаю, что «Спартак» победил заслуженно. Пусть без особого преимущества и яркой игры. Но добился этого прежде всего за счет характера, не опустив крылья в трудные минуты. ЦСКА, который этой весной набрал обороты, на сей раз на победу не наиграл. Пресновато выглядели в атаке обычно острые и мобильные Чалов с Заболотным. Моментами у армейцев проседала средняя линия. А главное, не было видно лидера, который бы вел за собой остальных. Кстати, и в «Спартаке» я такого не заметил.

— А как же Промес, которого признали лучшим игроком дерби?

— Думаю, это был не самый удачный матч Квинси, игровые возможности которого гораздо выше. Но два гола дают ему право считаться лучшим в этом матче.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками, отставание красно-белых от ЦСКА, идущего вторым, составляет 1 очко.

 
Виллиан Роша. «Удаление Роши заслуженное. Как и победа «Спартака». Романцев — о жесте Соболева, Промесе и эмоциях от дерби

 

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Спартак» — ЦСКА: судье Карасеву не дали его постоянных помощников. Почему?
Изидор: «Русский язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат»
Булыкин: «Связка Смолова и Тюкавина перспективная. Опыт и молодость может много принести «Динамо»
Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее, легионеры команды делают большую разницу»
Романцев: «Зачем Мендес ударил Мозеса, который выбегал из штрафной? Нелепость, но это фол»
Романцев: «Удаление Роши заслуженное. Как он мог говорить с судьей — на португальском?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее, легионеры команды делают большую разницу»

В «Динамо» отреагировали на новость об интересе к Сафонову
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости