В «Динамо» отреагировали на новость об интересе к Сафонову

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» об интересе к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

— Была новость, что «Динамо» делало запрос в «Краснодар» по поводу вратарской позиции — конкретно насчет Сафонова.

— Мне об этом ничего не известно, — ответил Пивоваров.

Ранее журналист Павел Городницкий в одном из видео на своем YouTube-канале сообщил, что «Динамо» рассматривает возможность подписания голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 голкипер пропустил 50 голов в 35 матчах за «быков» во всех турнирах, отыграв 11 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 15 миллионов евро.