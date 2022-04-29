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29 апреля, 23:42

Генич — об отказе от работы на играх «Спартака»: «Высказал пожелание руководству клуба не комментировать их матчи»

Генич рассказал, что хочет внутреннего спокойствия
Читать «СЭ» в

Спортивный комментатор Константин Генич в интервью Youtube-каналу Dash высказался о том, почему не работает на матчах «Спартака».

«Я после матча «Спартак» — «Краснодар» высказал пожелание руководству не комментировать матчи красно-белых. Хочется внутреннего спокойствия, потому что я вижу, что у них сезон неудачный, ищут всегда виноватых: то судьи, то комментаторы. Так будет спокойнее болельщикам, мне и всем вокруг», — рассказал Генич.

Ранее комментатор заявил, что не будет работать на матчах «Спартака» до конца сезона.

44-летний Генич является воспитанником московского клуба. Во время карьеры футболиста он также выступал за «Химки», «Амкар», «Вентспилс», «Маккаби Ахи» и другие клубы.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
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1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
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