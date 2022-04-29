Спортивный комментатор Константин Генич в интервью Youtube-каналу Dash высказался о том, почему не работает на матчах «Спартака».

«Я после матча «Спартак» — «Краснодар» высказал пожелание руководству не комментировать матчи красно-белых. Хочется внутреннего спокойствия, потому что я вижу, что у них сезон неудачный, ищут всегда виноватых: то судьи, то комментаторы. Так будет спокойнее болельщикам, мне и всем вокруг», — рассказал Генич.

Ранее комментатор заявил, что не будет работать на матчах «Спартака» до конца сезона.

44-летний Генич является воспитанником московского клуба. Во время карьеры футболиста он также выступал за «Химки», «Амкар», «Вентспилс», «Маккаби Ахи» и другие клубы.