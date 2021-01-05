Романцев ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерской работе

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал о возможном возвращении к тренерской деятельности. Он отметил, что прекратил тренировать из-за того, что накопилась психологическая усталость, которая со временем стала сказываться на работе.

Романцев — самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу — он завоевал 8 чемпионских званий. Главные его достижения как игрока и тренера связаны со «Спартаком».

— Читатель Рамиль Нафиков, никак не может понять, почему вы в 51 год вдруг бросили тренерскую работу — личные причины, здоровье, усталость?

— И это тоже. Начали сказываться нагрузки, которые навалились в «Спартаке», когда совмещал обязанности тренера и президента. Помнится, когда в я бывал в вашей редакции по приглашению безвременно ушедшего главного редактора Владимира Кучмия, мы за кофе частенько обсуждали эту тему. И он говорил мне, что это может потом сказаться. А тогда, испытывая колоссальное напряжение, приходилось вкалывать на два фронта. Вот и накопилась какая-то психологическая усталость, которая со временем стала сказываться на работе. Пришлось сказать себе: все!

— Читатели Даниил Чернушкин и conti91 интересуются, не было ли у вас желания вернуться в профессию? Честно говоря, я подумал об этом, когда в свое время Валерий Карпин пригласил вас в «Спартак» на роль консультанта. Прикинул, как приедет Олег Иванович в родную Тарасовку, дрогнет сердцем и разом забудутся все обиды...

— Не скрою, сердце действительно дрогнуло. Но я уже рассказал о причинах своего ухода, а потому мне не хотелось бы продолжать эту тему. Что касается того предложения Валеры помогать ему как консультант, то это был скорее психологический ход с его стороны. Я не лез с советами по составу, тренировочной работе, не давал никаких рекомендаций по части тактики.

Просто приезжал на базу и смотрел, как трудится команда. А потом мы вместе пили кофе и я отвечал на его вопросы. Больше всего их было после проигранных матчей. Чувствовалось, что тема выхода из тренерского штопора особенно волновала его. И по игре его нынешнего «Ростова», по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар он в полном порядке.

Даже когда команда потеряла из обоймы лидеров — Шомуродова, Чернова, Зайнутдинова, Ионова, Попова, Чистякова — она не только не дала задний ход, но и теперь дышит в спину лидерам. Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.

Полная версия интервью Романцева — здесь.