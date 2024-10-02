Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Романцев — о семи победах «Краснодара»: «Чемпионская поступь»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Краснодара».

— В 10-м туре календарь свел на поле большинство возможных претендентов на золото. Помнится, в прошлом сезоне вы в это время уверенно предсказывали победу в чемпионате «Зениту». А сейчас, после поражения питерцев от «быков», не подумалось, что этот сезон может стать золотым для «Краснодара»?

— Вы называете только «Краснодар», потому что он одолел чемпиона? А я вот считаю, что есть еще клубы, способные испортить настроение фанатам «Зенита» в год юбилея. Спору нет, команда Мусаева заметно окрепла, стала стабильнее. Да и серия из семи побед, в которой были обыграны ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Зенит — это чемпионская поступь. Но посмотрите, как преобразился помолодевший «Локомотив», в котором заиграли Батраков, Пиняев, Воробьев, Самошников. Или вспомните, как в концовке прошлого сезона рвануло вверх «Динамо», которое было в шаге от первого места. Да и остальные клубы первой шестерки способны на сюрпризы. А то, что «Зенит» дрогнул в Краснодаре, не должно вводить в заблуждение. Он по-прежнему силен. Но подтянулись, стали опаснее конкуренты. А значит, можно ждать такой же острой, непредсказуемой концовки, какую мы получили на финише прошлого сезона.

Предвижу вопрос — а как же «Спартак»? Признаюсь, настолько расстроен тем, как он провел матч с «Локомотивом», что даже не хочется обсуждать причины поражения. Сошлюсь на Станковича, сказавшего после матча, что в действиях соперника было больше желания. И у меня сразу возникает вопрос — почему? Думаю, и у болельщиков тоже. Но веры в то, что все еще можно поправить, все равно не теряю. Да и вас к этому призываю — мы ведь «Спартак»!

Сергей Семак (слева) и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев — о Глушенкове, Карпине и Мажиче

Олег Романцев
ФК Краснодар
Читайте также
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
«Пари НН» проиграл ЦСКА и лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России
Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Популярное видео
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости