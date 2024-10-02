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Сегодня, 09:30

Романцев ответил на вопрос об интересе к футболу в России

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об интересе к футболу в России.

- На матч «Химок» с «Оренбургом» с грехом пополам собралась одна тысяча зрителей. Что это — оценка уровня игры этих клубов или тревожный сигнал падения интереса к чемпионату?

— Думаю, подобные вопросы волнуют многих. И очень важно, чтобы они не остались без внимания руководителей футбола. А мне с ходу трудно ответить, в чем здесь причина. Вот у «Факела» в чемпионате дела тоже идут не ахти, но в Воронеже своих не бросают. Переживают, огорчаются, но поддерживают и верят в команду, которая в Питере хоть и уступила, но характер показала! Почему в Химках иное отношение к своему клубу, сказать не могу — не слежу за ним. Слышу только про регулярные смены тренеров, да еще про всякие не очень красивые истории. Вот в Оренбурге народ на трибунах собирается. А по тому, как бодро команда входила в сезон, обыграв дома «Спартак», рискну предположить, что нынешний ее спад — явление временное. И сейчас, когда «Химки» с «Оренбургом» бьются за право остаться в РПЛ, они особенно нуждаются в поддержке болельщиков. Вспоминаю, как сплотились фанаты «Спартака», когда он возвращался в высшую лигу. И мы по сей день благодарны им за это!

Что касается тревоги о падении интереса к чемпионату, то оно понятно — наш футбол, как и весь спорт, переживает непростые времена. Но это удивительная игра! Не зря в блокадном Ленинграде исторический матч местного «Динамо» и металлургического завода имени Сталина у истерзанных войной людей рождал веру в жизнь и победу. И если уж тогда футбол дарил надежду на лучшее, поднимал настроение, то уверен, что и сейчас не оставляет народ равнодушным. Просто все дело здесь в исполнителях. Ведь есть театры, билеты в которые не достать, а есть и те, где спектакли идут при полупустых залах. И полные трибуны на недавних матчах «Локомотива» со «Спартаком» и «Краснодара» с «Зенитом» — лучшее тому подтверждение. Так что не будем паниковать, а по-прежнему жить и болеть игрой.

Сергей Семак (слева) и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев — о Глушенкове, Карпине и Мажиче
Олег Романцев
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2
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
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