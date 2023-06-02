Романцев о Дзюбе: «Рад, что ни я, ни «Локомотив» в нем не ошиблись»
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о выступлении «Локомотива» во второй части сезона.
— Владимир Быстров недавно сказал, что в следующем сезоне «Локомотив» должен бороться за чемпионство. Не слишком ли громкое заявление?
— Володя — горячий человек. И на поле был таким, и в эфире им остается. Признаюсь, после истории с увольнением Юрия Семина я не очень пристально слежу за «Локомотивом». Но по тому, какие обороты он набрал по весне, видно, что клуб и в будущем нацелен на движение вперед. Возможно, такой подъем связан с приходом молодого тренера Галактионова, сумевшего объединить находившуюся в состоянии хаоса команду. Свою роль сыграло и появление опытного Дзюбы, сделавшего атаку более осмысленной и непредсказуемой для соперников. Да и юный Пиняев добавил огонька! В целом у железнодорожников крепкий и качественный состав, в котором несколько выпадает оборона. Не знаю, как насчет чемпионства, но биться за медали «Локомотив», похоже, собирается всерьез. А там уже как карта ляжет.
— Согласны, что «Локомотив» с Дзюбой и без него — две разные команды?
— Я уже не раз говорил о Дзюбе как о футболисте, который делает игру более интересной. Как и о том, что команда, которая поверит в него, не прогадает. Не скрою, мне приятно, что ни «Локомотив», ни я не ошиблись. И Артем подтверждает это не только забитыми мячами, но и умением сыграть на партнеров. К тому же он из тех, кто способен повести команду за собой. Но его значимость для клуба пусть определяют болельщики, которые, кстати, очень тепло проводили его с поля в недавнем матче с «Динамо».
34-летний форвард перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Он провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. В мае железнодорожники объявили о продлении контракта с Дзюбой по системе «1+1».
Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9