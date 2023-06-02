Романцев о Дзюбе: «Рад, что ни я, ни «Локомотив» в нем не ошиблись»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о выступлении «Локомотива» во второй части сезона.

— Владимир Быстров недавно сказал, что в следующем сезоне «Локомотив» должен бороться за чемпионство. Не слишком ли громкое заявление?

— Володя — горячий человек. И на поле был таким, и в эфире им остается. Признаюсь, после истории с увольнением Юрия Семина я не очень пристально слежу за «Локомотивом». Но по тому, какие обороты он набрал по весне, видно, что клуб и в будущем нацелен на движение вперед. Возможно, такой подъем связан с приходом молодого тренера Галактионова, сумевшего объединить находившуюся в состоянии хаоса команду. Свою роль сыграло и появление опытного Дзюбы, сделавшего атаку более осмысленной и непредсказуемой для соперников. Да и юный Пиняев добавил огонька! В целом у железнодорожников крепкий и качественный состав, в котором несколько выпадает оборона. Не знаю, как насчет чемпионства, но биться за медали «Локомотив», похоже, собирается всерьез. А там уже как карта ляжет.

— Согласны, что «Локомотив» с Дзюбой и без него — две разные команды?

— Я уже не раз говорил о Дзюбе как о футболисте, который делает игру более интересной. Как и о том, что команда, которая поверит в него, не прогадает. Не скрою, мне приятно, что ни «Локомотив», ни я не ошиблись. И Артем подтверждает это не только забитыми мячами, но и умением сыграть на партнеров. К тому же он из тех, кто способен повести команду за собой. Но его значимость для клуба пусть определяют болельщики, которые, кстати, очень тепло проводили его с поля в недавнем матче с «Динамо».

34-летний форвард перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Он провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. В мае железнодорожники объявили о продлении контракта с Дзюбой по системе «1+1».

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