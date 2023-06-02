Малком — о срыве аренды в «ПСЖ»: «Доволен тем, как все в итоге сложилось»

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» заявил, что был рад остаться в петербургском клубе, несмотря на зимнее предложение об аренде в «Пари Сен-Жермен».

— Зимой ты мог уйти в «ПСЖ». Учитывая результативность и чемпионство, можно ли сказать, что тогда ты и клуб приняли верное решение? — вопрос Малкому.

— Я думаю, что у Бога есть свой план на всех, и все всегда происходит в то время, когда нужно. Я понимал, что моя миссия еще не выполнена, и очень рад, что остался в клубе и помог «Зениту» успешно завершить сезон. Меня одинаково обрадовали обе вещи — и то, что мной заинтересовался «ПСЖ», и то, что «Зенит» стремился сохранить меня. Доволен тем, как все в итоге сложилось.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 33 матча за «Зенит», забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.

Полностью интервью с Малкомом читайте скоро на сайте «СЭ».