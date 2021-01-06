РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Романцев — о борьбе за лидерство в РПЛ: «Зенит» просто стер «Спартак»

02:20
Теги:

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, какое впечатление на него произвела команда на первом этапе Тинькофф чемпионата России.

«К сожалению, двоякое, — сказал Романцев в интервью «СЭ». — Несколько хорошо проведенных встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере. Самое печальное, что команда оказалась не готова к важнейшему во всех отношениях матчу чисто психологически. Возможно, сказалось то, что не без помощи агентов, игроки уже до выхода на поле знали о решении Тедеско не продлевать контракт. Сейчас об этом можно только гадать.

Так или иначе, но «Зенит» просто стер «Спартак», превзойдя его во всех компонентах. Сколько шло разговоров про перебор в «Спартаке» нападающих. Но в этой встрече, если посчитать удары по воротам соперника, Ларссона с Понсе на поле как будто и не было. Не могу себе представить, чтобы так беспомощно когда-нибудь выглядел всегда заряженный на удар Володя Бесчастных. И даже окажись здоровыми Соболев с Кокориным, по такой игре они вряд ли что-то могли бы изменить. А появление в атаке защитника Кутепова было воспринято как крик души».

Полностью интервью Олега Романцева — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/oleg-romancev-67-let-spartak-trener-den-rozhdeniya-tedesko-karpin-futbol-1743972/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 36621
Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: тренер решил уйти




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир