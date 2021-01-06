Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, какое впечатление на него произвела команда на первом этапе Тинькофф чемпионата России.

«К сожалению, двоякое, — сказал Романцев в интервью «СЭ». — Несколько хорошо проведенных встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере. Самое печальное, что команда оказалась не готова к важнейшему во всех отношениях матчу чисто психологически. Возможно, сказалось то, что не без помощи агентов, игроки уже до выхода на поле знали о решении Тедеско не продлевать контракт. Сейчас об этом можно только гадать.

Так или иначе, но «Зенит» просто стер «Спартак», превзойдя его во всех компонентах. Сколько шло разговоров про перебор в «Спартаке» нападающих. Но в этой встрече, если посчитать удары по воротам соперника, Ларссона с Понсе на поле как будто и не было. Не могу себе представить, чтобы так беспомощно когда-нибудь выглядел всегда заряженный на удар Володя Бесчастных. И даже окажись здоровыми Соболев с Кокориным, по такой игре они вряд ли что-то могли бы изменить. А появление в атаке защитника Кутепова было воспринято как крик души».

Полностью интервью Олега Романцева — здесь.