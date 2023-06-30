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Романцев — о борьбе за чемпионство в новом сезоне: «Верю в свой «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

— В июле начинается новый сезон. Вы согласны с теми, кто уже сейчас предрекает очередное чемпионство «Зениту»?

— Признаюсь, такие прогнозы меня не удивляют. Сегодня у «Зенита» действительно есть все, чтобы снова стать чемпионом. Самый сильный состав во главе с лучшим игроком и бомбардиром [прошлого] сезона Малкомом. А еще поставленная игра, умелый тренер и мощный экономический ресурс.

Но я не любитель заранее раздавать титулы. Ведь даже в прошедшем чемпионате были моменты, когда появлялись сомнения в золотом финише Питера. Но по весне забуксовал «Спартак», на который возлагали надежды; не хватало стабильности ЦСКА, длинной скамейки «Ростову», посыпалось «Динамо». Я не умаляю победы «Зенита» — она безоговорочная. Но те, кого перечислил, объективно не были готовы к созданию питерцам трудностей на пути к чемпионству.

Если им удастся повысить коэффициент своей боеспособности, то новый сезон может ознаменоваться по-настоящему жесткой борьбой за золото, а не только скромной дележкой бронзы и серебра на финише. Вот почему я не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зениту». Потому что продолжаю верить в свой «Спартак», — сказал Романцев «СЭ».

«Зенит» с 70 очками занял первое место в РПЛ в сезоне-2022/23, опередив ЦСКА, занявший вторую строчку, на 12 очков. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд стала чемпионом России.

Даниил Хлусевич и&nbsp;Кейта Бальде. «Не согласен с теми, кто предрекает «Зениту» очередное чемпионство — верю в свой «Спартак». Интервью Романцева

Олег Романцев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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