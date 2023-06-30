Романцев — о борьбе за чемпионство в новом сезоне: «Верю в свой «Спартак»
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
— В июле начинается новый сезон. Вы согласны с теми, кто уже сейчас предрекает очередное чемпионство «Зениту»?
— Признаюсь, такие прогнозы меня не удивляют. Сегодня у «Зенита» действительно есть все, чтобы снова стать чемпионом. Самый сильный состав во главе с лучшим игроком и бомбардиром [прошлого] сезона Малкомом. А еще поставленная игра, умелый тренер и мощный экономический ресурс.
Но я не любитель заранее раздавать титулы. Ведь даже в прошедшем чемпионате были моменты, когда появлялись сомнения в золотом финише Питера. Но по весне забуксовал «Спартак», на который возлагали надежды; не хватало стабильности ЦСКА, длинной скамейки «Ростову», посыпалось «Динамо». Я не умаляю победы «Зенита» — она безоговорочная. Но те, кого перечислил, объективно не были готовы к созданию питерцам трудностей на пути к чемпионству.
Если им удастся повысить коэффициент своей боеспособности, то новый сезон может ознаменоваться по-настоящему жесткой борьбой за золото, а не только скромной дележкой бронзы и серебра на финише. Вот почему я не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зениту». Потому что продолжаю верить в свой «Спартак», — сказал Романцев «СЭ».
«Зенит» с 70 очками занял первое место в РПЛ в сезоне-2022/23, опередив ЦСКА, занявший вторую строчку, на 12 очков. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд стала чемпионом России.
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
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Урал – ЦСКА
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