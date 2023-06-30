Корнеев: «В случае ухода из «Зенита» лидеров команды и усиления других может случиться смена чемпиона в РПЛ»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев допускает, что в следующем сезоне в чемпионате России может смениться чемпион.
«Все зависит от того, что будет происходить в летнее нынешнее трансферное окно. Потому что мы видим, как Малком попал в сборную Бразилии. И по нему могут быть какие-то серьезные предложения. Не те, которые мы могли видеть зимой, а реально серьезные. Все может быть. Вендел тоже может уйти. То есть в зависимости от того, кто покинет «Зенит» и как усилятся конкуренты, можно будет что-то говорить. В случае ухода из Питера лидеров команды и усиления других может случиться смена чемпиона в РПЛ. Но сейчас что-то прогнозировать сложно. Если «Зенит» останется в той же ситуации, что есть, опередить его будет тяжело. Команда в этой ситуации может проиграть только самой себе», — цитируют «Известия» Корнеева.
В сезоне-2022/23 чемпионом России стал «Зенит», набрав 70 очков.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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