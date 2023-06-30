Корнеев: «В случае ухода из «Зенита» лидеров команды и усиления других может случиться смена чемпиона в РПЛ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев допускает, что в следующем сезоне в чемпионате России может смениться чемпион.

«Все зависит от того, что будет происходить в летнее нынешнее трансферное окно. Потому что мы видим, как Малком попал в сборную Бразилии. И по нему могут быть какие-то серьезные предложения. Не те, которые мы могли видеть зимой, а реально серьезные. Все может быть. Вендел тоже может уйти. То есть в зависимости от того, кто покинет «Зенит» и как усилятся конкуренты, можно будет что-то говорить. В случае ухода из Питера лидеров команды и усиления других может случиться смена чемпиона в РПЛ. Но сейчас что-то прогнозировать сложно. Если «Зенит» останется в той же ситуации, что есть, опередить его будет тяжело. Команда в этой ситуации может проиграть только самой себе», — цитируют «Известия» Корнеева.

В сезоне-2022/23 чемпионом России стал «Зенит», набрав 70 очков.