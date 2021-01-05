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Романцев назвал Карпина идеальным преемником Тедеско в «Спартаке»

23:30
Валерий Карпин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Валерий Карпин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» назвал Валерия Карпина идеальным преемником Доменико Тедеско. Напомним, что немецкий специалист после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» заявил, что не будет продлевать контракт, который заканчивается в мае.

Карпин с 2008 по 2012 год занимал пост генерального менеджера «Спартака», а также возглавлял команду с 2009 по 2012 год.

— Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.

— Тем самым вы ответили на вопрос читателя Андрея, которого очень интересовала проблема того, кто сменит Тедеско. А что скажете по поводу Курбана Бердыева, чье имя также называется в числе тех кандидатов?

— Я с ним совсем не знаком. А потому мне сложно судить о его человеческих качествах. Но то, как он работал в «Рубине», который дважды приводил к чемпионству, и в «Ростове», заявившем о себе в еврокубках, говорит, что это настоящий профессионал.

Полная версия интервью Романцева — здесь.

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