Зобнин отреагировал на подсказки Джикии со скамейки запасных во время матча с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— Сегодня со скамейки было много подсказок от Джикии. С чем это связано?

— Он капитан, а главного тренера не было сегодня. Кто, как не капитан, должен нам помогать на поле и за ним? Делал свою работу сегодня.

— То, что он подсказывал, связано с отсутствием Абаскаля?

— Если бы был Абаскаль, было бы больше подсказок и от него, и от Георгия.

Ранее стало известно, что Абаскаль не будет присутствовать на матче против «Зенита».

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).