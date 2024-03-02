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2 марта, 23:01

Педро пообещал фанатам, что будет забивать за «Зенит»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Педро подвел итоги матча против «Спартака» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— До приезда в Россию я общался с Робертом Ренаном, и он говорил мне, что тут очень высокий уровень и напряженные игры. И сегодня я убедился в этом.

— На сборах ты наигрывался в основе, но сегодня вышел только на замену. Как ты отреагировал, когда узнал об этом?

— Это выбор тренера. Да, он не выпустил меня с первых минут, чтобы, возможно, я не тратил так много сил. Это его решение.

— Как проходит ваша адаптация к команде? Вам помогают старшие бразильцы?

— Да, они много подсказывают мне, помогают, общаются со мной. И я уже чувствую себя частью коллектива.

— Что бы вы сказали болельщикам «Зенита»?

— Я очень рад, что меня поддерживают болельщики. Надеюсь, что в будущем дам им много поводов для радости.

— Можете что-то им пообещать?

— Обещаю, что будут голы! — сказал Педро.

Сине-бело-голубые после ничьей со «Спартаком» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 9 марта «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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