Педро пообещал фанатам, что будет забивать за «Зенит»

Новичок «Зенита» Педро подвел итоги матча против «Спартака» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— До приезда в Россию я общался с Робертом Ренаном, и он говорил мне, что тут очень высокий уровень и напряженные игры. И сегодня я убедился в этом.

— На сборах ты наигрывался в основе, но сегодня вышел только на замену. Как ты отреагировал, когда узнал об этом?

— Это выбор тренера. Да, он не выпустил меня с первых минут, чтобы, возможно, я не тратил так много сил. Это его решение.

— Как проходит ваша адаптация к команде? Вам помогают старшие бразильцы?

— Да, они много подсказывают мне, помогают, общаются со мной. И я уже чувствую себя частью коллектива.

— Что бы вы сказали болельщикам «Зенита»?

— Я очень рад, что меня поддерживают болельщики. Надеюсь, что в будущем дам им много поводов для радости.

— Можете что-то им пообещать?

— Обещаю, что будут голы! — сказал Педро.

Сине-бело-голубые после ничьей со «Спартаком» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 9 марта «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.