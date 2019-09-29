Роман Широков: «Отставка Кононова принята больше на эмоциях»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков раскритиковал решение уволить главного тренера Олега Кононова после матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).

— Он стал заложником своих слов. Сказал, что поставит спартаковский футбол. Прошел год, а его никто не увидел. Так что только не себя пенять может, — заявил Широков в эфире «Матч Премьер». — Времени было достаточно. И зимний перерыв, и трансфер. Но значительных перемен не произошло. Отставка больше на эмоциях принята. Еще бы неделю поработали вместе, а если хотели так его поменять, то было бы время найти замену.

Вы убираете тренера и ставите на его место человека, который не имеет опыта. Что это дает? Какой смысл? Вы примите внутреннее решение — и через неделю меняйте.

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