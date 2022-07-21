Широков: «Вендел в «Зените» ключевой игрок. Такими футболистами нельзя разбрасываться»

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление контракта Вендела с питерским клубом.

«Зенит» все правильно сделал. Вендел — отличный игрок, просто шикарный. Рано или поздно грабеж нашей страны закончится и клуб сможет продать его за нормальные деньги в Европу. Думаю, что клуб продлил его на пять лет с расчетом именно на это. Сейчас в «Зените» он один из ключевых игроков. Такими футболистами нельзя разбрасываться», — сказал Широков «СЭ».

21 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником. Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.