Защитник «Интернасьоналя» Мойзес подтвердил, что он переходит в ЦСКА

Защитник «Интернасьоналя» Мойзес подтвердил информацию о том, что он продолжит карьеру в ЦСКА.

Футболист рассказал об этом после матча 18-го тура чемпионата Бразилии против «Сан-Паулу» (3:3), который состоялся в ночь с 20 на 21 июля.

«Клубы уже обо всем договорились. Думаю, игра с «Сан-Паулу» стала для меня последней в футболке «Интернасьоналя». Теперь мне остается только ждать, что скажет мой менеджер, в какой день я отправлюсь в новый клуб.

Изначально у нас была договоренность, что я останусь в команде до матча с «Палмейрасом» (встреча запланирована на 24 июля. — Прим. «СЭ»), но, похоже, игра с «Сан-Паулу» стала для меня последней. Единственное, чего не хватает для перехода — это подписанного контракта, но мы уже согласовали все условия», — приводит Globo Esporte слова Мойзеса.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего Мойзеса с обязательным правом выкупа через год.

В 2022 году бразилец забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.