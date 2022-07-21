Защитник «Интернасьоналя» Мойзес подтвердил, что он переходит в ЦСКА
Защитник «Интернасьоналя» Мойзес подтвердил информацию о том, что он продолжит карьеру в ЦСКА.
Футболист рассказал об этом после матча 18-го тура чемпионата Бразилии против «Сан-Паулу» (3:3), который состоялся в ночь с 20 на 21 июля.
«Клубы уже обо всем договорились. Думаю, игра с «Сан-Паулу» стала для меня последней в футболке «Интернасьоналя». Теперь мне остается только ждать, что скажет мой менеджер, в какой день я отправлюсь в новый клуб.
Изначально у нас была договоренность, что я останусь в команде до матча с «Палмейрасом» (встреча запланирована на 24 июля. — Прим. «СЭ»), но, похоже, игра с «Сан-Паулу» стала для меня последней. Единственное, чего не хватает для перехода — это подписанного контракта, но мы уже согласовали все условия», — приводит Globo Esporte слова Мойзеса.
Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего Мойзеса с обязательным правом выкупа через год.
В 2022 году бразилец забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1