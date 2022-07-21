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Сегодня, 11:25

Защитник «Интернасьоналя» Мойзес подтвердил, что он переходит в ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Защитник «Интернасьоналя» Мойзес.
Фото Global Look Press

Защитник «Интернасьоналя» Мойзес подтвердил информацию о том, что он продолжит карьеру в ЦСКА.

Футболист рассказал об этом после матча 18-го тура чемпионата Бразилии против «Сан-Паулу» (3:3), который состоялся в ночь с 20 на 21 июля.

«Клубы уже обо всем договорились. Думаю, игра с «Сан-Паулу» стала для меня последней в футболке «Интернасьоналя». Теперь мне остается только ждать, что скажет мой менеджер, в какой день я отправлюсь в новый клуб.
Изначально у нас была договоренность, что я останусь в команде до матча с «Палмейрасом» (встреча запланирована на 24 июля. — Прим. «СЭ»), но, похоже, игра с «Сан-Паулу» стала для меня последней. Единственное, чего не хватает для перехода — это подписанного контракта, но мы уже согласовали все условия», — приводит Globo Esporte слова Мойзеса.

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Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего Мойзеса с обязательным правом выкупа через год.

В 2022 году бразилец забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://ge.globo.com/rs/futebol/times/internacional/noticia/2022/07/20/moises-confirma-despedida-do-inter-e-acerta-com-o-cska-da-russia.ghtml
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