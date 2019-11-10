Роман Широков: «Дриусси не добавил разнообразия игре «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал, какие впечатления у него остались от матча команды в 16-м туре чемпионата России с «Арсеналом» (1:0).

-Во втором тайме все так же протекало, как и в первом, — сказал Широков в эфире канала «Матч премьер». хоть и вышел Дриусси, но разнообразия не добавил. Возможно, ему, действительно, мешает травма. После гола игра встрепенулась, «Арсенал» стал больше атаковать. «Зенит» победил закономерно. У них было больше моментов, они вели игру.

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