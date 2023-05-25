Хавбек сборной Молдавии Каймаков покидает «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» сообщила, что полузащитник сборной Молдавии Михаил Каймаков покидает команду в связи с завершением срока действия арендного соглашения.

24-летний футболист был арендован у хорватского клуба «Славен Белупо» в сентябре 2022 года.

«Миша, спасибо за самоотдачу! Успехов в твоей карьере!» — говорится в сообщении.

Каймаков провел в составе «Торпедо» 10 матчей в РПЛ и 5 встреч в Кубке России, отметившись 1 голом.