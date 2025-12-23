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Роман Ротенберг поздравил Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера «Динамо»

Анастасия Пилипенко

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера «Динамо».

«Поздравляю Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера ФК «Динамо». Ролан Александрович — человек динамовской системы. Воспитанник клуба, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка УЕФА. Он давно работает внутри «Динамо», знает команду, клубную философию и все процессы изнутри. Это не про «зайти на время», а про ответственность, вовлеченность и работу в долгую — ради результата сегодня и развития в будущем.

Большой плюс, когда клуб доверяет людям, которые по-настоящему переживают за эмблему и понимают, что такое преемственность.

Желаю Ролану Александровичу удачи и уверенности на этом важном этапе. У «Динамо» сильный состав, отличные условия и преданные болельщики — все, чтобы спокойно и последовательно строить команду. Пусть доверие клуба оправдается результатом, а проделанная работа даст плоды не только сегодня, но и в будущем», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года 48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.

Гусев работает в «Динамо» с 2023 года. Он также был исполняющим обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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Роман Ротенберг
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
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Максим Глушенков

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Зенит

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 6
П
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Педро

Зенит

 6
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Спартак

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