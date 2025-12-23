Роман Ротенберг поздравил Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера «Динамо»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера «Динамо».

«Поздравляю Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера ФК «Динамо». Ролан Александрович — человек динамовской системы. Воспитанник клуба, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка УЕФА. Он давно работает внутри «Динамо», знает команду, клубную философию и все процессы изнутри. Это не про «зайти на время», а про ответственность, вовлеченность и работу в долгую — ради результата сегодня и развития в будущем.

Большой плюс, когда клуб доверяет людям, которые по-настоящему переживают за эмблему и понимают, что такое преемственность.

Желаю Ролану Александровичу удачи и уверенности на этом важном этапе. У «Динамо» сильный состав, отличные условия и преданные болельщики — все, чтобы спокойно и последовательно строить команду. Пусть доверие клуба оправдается результатом, а проделанная работа даст плоды не только сегодня, но и в будущем», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года 48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.

Гусев работает в «Динамо» с 2023 года. Он также был исполняющим обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.