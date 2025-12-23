Источник: защитник «Зенита» Дркушич может перейти в ПАОК

Словенский защитник «Зенита» Ваня Дркушич может перейти в ПАОК, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, греческий клуб готовит предложение по 26-летнему центральному защитнику. Петербуржцы готовы продать футболиста за приемлемую сумму.

Дркушич выступает за «Зенит» с 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029-го.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

После 15 туров ПАОК занимает третье место в чемпионате Греции с 35 очками.