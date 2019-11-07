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Роман Нойштедтер: «В «Динамо» мы забыли то, что случилось»

17:59
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Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал об изменениях в команде после увольнения Дмитрия Хохлова. Кирилл Новиков занимает пост исполняющего обязанности главного тренера.

— Мы все понимали, что у нас хорошая команда, — цитируют Нойштедтера «Известия». — Просто нам не хватало матча с серьезным соперником, в котором мы бы взяли очки. Это очень важно для уверенности. Мы каждый день работаем вместе и видим, что все наши футболисты умеют играть в футбол. Сейчас пришел новый тренер, перестроил систему игры, и она лучше подходит нам.

— Что именно поменялось после прихода Кирилла Новикова?

— В любом клубе при смене тренера все как будто стартует с нуля. Автоматически все начинают больше стараться и хотят показать себя. Сейчас мы на позитиве и смотрим только вперед. Все совсем по-другому. Приезжаешь на базу после матча, и пацаны даже иначе общаются друг с другом. Мы забыли то, что случилось, этого уже не изменить. Надо выходить из ситуации. Каждый день мы очень много работаем, чтобы хорошо показать себя в следующей игре.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/939178/sevastian-terletckii/v-turtcii-bolelshchiki-kidali-na-pole-kamni

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