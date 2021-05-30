Роман Еременко не планирует завершать карьеру и намерен летом вернуться в футбол

Экс-полузащитник «Ростова» Роман Еременко не собирается завершать карьеру и летом вернется в футбол. Об этом сообщил отец игрока Алексей Еременко-старший.

«Роман поддерживает форму. Он вместе с семьей живет в Хельсинки, а мы с женой и с мамой живем в Пиетарсаари, это 480 км на север от Хельсинки. Он приезжает к нам погостить с семьей и заодно тренируется вместе с местной командой, которую я тренировал и в которой он сам играл. А в Хельсинки Рома тренируется в командах из низших лиг, просто чтобы поддерживать форму, набирать ее потихоньку. Он не собирается завершать карьеру, об этом нет разговора. Летом мы его увидим где-нибудь, но, думаю, не в России», — цитирует Еременко-старшего РИА «Новости».

34-летний Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года по февраль 2021-го и провел в клубе 47 матчей, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. В 2016 году футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат допинг-теста на кокаин.