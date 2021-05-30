Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил выступление казанского клуба в минувшем сезоне.

«Отличный сезон. Я думаю, в начале года мы даже предположить не могли, что мы будем бороться за место в еврокубках и опередим такие команды как «Динамо», ЦСКА, «Краснодар». Команды, которые обладают огромным бюджетом, серьезным составом.

У нас по существу новая команда. Я думаю, что мы могли бы выступить еще лучше, если бы не было коронавирусной короткой паузы, потому что по существу между окончанием одного чемпионата и стартом другого чемпионата не было межсезонья. У нас было всего-навсего десять дней, мы поменяли 70% команды.

По существу, вот это первая часть, мы там много очков не добрали, потому что еще не было сыгранности, не было того состояния, многие люди попали с корабля на бал, вписывались уже в наши общие командные модели. А после сборов, когда мы имели полноценную подготовку, я не знаю точно, но, я думаю, что мы, наверное, если взять результаты только 11-и туров, были бы еще выше в турнирной таблице.

Понятно, что какие-то игры удавались, какие-то игры не удавались, но команда точно имеет характер, с нами никогда не скучно, с нами всегда будет адреналиновая зависимость, для зрителей это важно", — цитирует Слуцкого KazanFirst.

По итогам сезона казанский клуб занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ и отобрался в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.