Роман Емельянов записал обращение к фанатам "Урала". Видео

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов после матча 2-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0) записал обращение к фанатам уральского клуба, которое выложил в официальном Twitter команды.

- Здравствуйте, дорогие фанаты. Прошла игра между "Уралом" и "Ахматом". Мы выиграли! Ура! Поздравляю всех с победой. Каждого поздравляю, кто пришел на матч. Давайте, Екатеринбург, болейте за нас.

И хочу поблагодарить всю команду, весь тренерский штаб. Если бы не они, то мы, наверное, не выиграли бы.

Я еще раз хочу поздравить каждого. Спасибо вам, болельщики.