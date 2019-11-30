Роман Березовский: «Очень достойный поступок наших коллег из «Оренбурга»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский поблагодарил «Оренбург» за то, что клуб согласился перенести встречу команд в 18-м туре чемпионата России на более позднюю дату. Российская футбольная премьер-лига сообщила, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острой ротавирусной инфекции у большого количества футболистов и сотрудников «Сочи»), в соответствии с регламентом РФПЛ, матч, запланированный на 1 декабря, перенесен на резервную дату.

— Это очень достойный поступок наших коллег из «Оренбурга», которые с пониманием отнеслись к нашей ситуации, — цитирует Березовского РИА «Новости». — Это и есть настоящий fair play, который в таких поступках и проявляется в спорте. Сегодня у нас тренировка, в ней смогут принять участие семь-восемь человек. Остальные долечиваются. Наш медштаб героически отработал в эти дни, и это должно принести свои плоды. Еще раз спасибо «Оренбургу», благодаря им у нас будет время на восстановление, на то, чтобы начать полноценную подготовку к матчу с «Рубином» где-то со вторника.

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