Роман Бабаев: "У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, у Бекао травма голеностопа"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с "Локомотивом" (1:1) поделился мнением о матче и рассказал о травмах Дивеева и Бекао.

– Как оцениваете игру и результат?

– Игра получилась интересная. Результат справедлив, потому что на победу никто не наиграл. В концовке нам было тяжело, особенно когда Дивеев получил травму. Поэтому был достойный соперник и полный стадион, футбольная атмосфера. Понятно, что хотелось победить, но думаю, что по такой игре одно очко – это лучше, чем ничего.

– Уже известно, что с Дивеевым и Бекао?

– У Дивеева тяжелое сотрясение мозга. Сейчас его повезут на обследование. У Бекао травма голеностопа. Ему тоже предстоит обследование. (Елена Григорьевская)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр