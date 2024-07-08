Бабаев — о Жемалетдинове в ЦСКА: «Завтра-послезавтра все решится»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с подписанием полузащитника Рифата Жемалетдинова.

27-летний Жемалетдинов, ставший свободным агентом после ухода из «Локомотива», присоединился к армейцам и выходил на поле в матчах Братского кубка, но о его переходе пока не объявлено.

«Жемалетдинов сказал, что на днях все все узнают? Рифат правильно все сказал. Завтра-послезавтра все решится. Вы узнаете, чем закончились переговоры. Надеюсь, закончатся положительно», — приводит слова Бабаева Sport24.

В июне «СЭ» сообщал, что Жемалетдинов достиг принципиальной договоренности с ЦСКА. Игрок уже встретился с новым главным тренером армейцев Марко Николичем.