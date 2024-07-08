Сычев: «Сила, которая сможет подвинуть «Зенит»? На данный момент это «Краснодар»
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о гегемонии «Зенита».
«Кто может подвинуть «Зенит»? Посмотрим. Думаю, вряд ли кто-то из других команд будет довольствоваться вторым, третьим, четвертым, пятым местом. Все захотят обыграть «Зенит». На данный момент ближе всего «Краснодар», — приводит слова Сычева «РБ Спорт».
«Зенит» выигрывает чемпионат России с сезона-2018/19. За это время команда также завоевала два Кубка России и четыре Суперкубка страны.
«Зенит» и «Краснодар» поборются за Суперкубок России в этом году. Матч пройдет в Волгограде 13 июля.
Источник: РБ Спорт
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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