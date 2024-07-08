Сычев: «Гильерме заслуживал более душевных проводов из «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о ситуации в московском клубе.

«Я не в курсе, что творится внутри. Поэтому не могу судить объективно. Это надо руководство задать вопрос, какой был выбран вектор направления, почему с игроками, которые отдали много сил и лет Локомотиву, расстаются не очень красиво. Тот же Гильерме заслуживал более душевных проводов. Уходит верность. И Гильерме, и Антон Миранчук, и Рифат Жемалетдинов отдали многое клубу», — приводит слова Сычева «РБ Спорт».

Летом 2024 года «Локомотив» покинули Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.

Гильерме после ухода из клуба заявил: «Я хотел завершить этот этап карьеры, как это заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. К сожалению, не получилось. Не все от меня зависит».