Сычев: «Гильерме заслуживал более душевных проводов из «Локомотива»
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о ситуации в московском клубе.
«Я не в курсе, что творится внутри. Поэтому не могу судить объективно. Это надо руководство задать вопрос, какой был выбран вектор направления, почему с игроками, которые отдали много сил и лет Локомотиву, расстаются не очень красиво. Тот же Гильерме заслуживал более душевных проводов. Уходит верность. И Гильерме, и Антон Миранчук, и Рифат Жемалетдинов отдали многое клубу», — приводит слова Сычева «РБ Спорт».
Летом 2024 года «Локомотив» покинули Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.
Гильерме после ухода из клуба заявил: «Я хотел завершить этот этап карьеры, как это заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. К сожалению, не получилось. Не все от меня зависит».
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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