Роман Асхабадзе: «Мне понятно, во что играет «Ростов» и непонятно, во что играет «Спартак»

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» высказался об игре красно-белых с «Ростовом» (1:4) в матче чемпионата России. По его словам, еще рано давать оценку работе Доменико Тедеско во главе «Спартака».

— «Спартак» при Тедеско набрал 8 очков в семи матчах РПЛ. Можно ли уже сделать выводы по работе немецкого специалиста?

— Наверное, неправильно пока давать оценку только тренеру. Считаю, можно говорить о ситуации в целом. И вот последний матч с «Ростовом» — самая показательная картина того, что сейчас происходит. По крайней мере, на мой субъективный взгляд.

— И что же?

— Если говорить про спортивную составляющую, то не вижу сейчас определенного формата и стиля в футболе красно-белых. Не вижу, к чему от матча к матчу стремится команда. Иными словами, мне понятно, во что играет «Ростов» и непонятно во что играет «Спартак».

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