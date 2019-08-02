"Рома" продолжает троллить Малкома в связи с переходом в "Зенит". Сюр-видео

"Рома" в связи с переходом нападающего Малкома из "Барселоны" в "Зенит" в своем Twitter опубликовала странное видео. Оно было выложено в ответ на шутливую просьбу "Зенита" предоставить видео с хайлайтами игры футболиста.

Как отмечается, ролик был подготовлен к трансферу 22-летнего бразильца в итальянский клуб в 2018 году. Переход в последний момент скандальным образом сорвался.

В прошлом году "Бордо" уже объявил о переход Малкома в "Рому" за 32 миллиона + 4 миллиона евро в качестве бонусов. Однако "Барселона" в последний момент перебила сумму на 5 миллионов, и футболист перешел в каталонский клуб.

- Есть его хайлайты, которые мы могли бы использовать?, - написал "Зенит" в Twitter.

- Нет, но у нас есть незаконченное объявление. Это видео явно было сделано, когда админ "Ромы" был под наркотой, - говорится в ответе под видео.

Напомним, ранее "Рома" поздравила Малкома с переходом в "Зенит", по-видимому сделав это в качестве троллинга. "Зенит" после этого и попросил лучшие моменты игры Малкома за "Рому".

Got any of his highlights we can use?😉 — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 2, 2019