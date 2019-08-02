"Рома" поздравила Малкома с переходом в "Зенит", несмотря на сорвавшийся в прошлом трансфер

"Рома" поздравила нападающего Малкома с переходом в "Зенит". Итальянский клуб в 2018 году сам хотел приобрести 22-летнего бразильца у "Бордо". Однако трансфер скандальным образом сорвался.

"Бордо" уже объявил о переход Малкома в "Рому" за 32 миллиона + 4 миллиона евро в качестве бонусов. Однако "Барселона" в последний момент перебила сумму на 5 миллионов, и футболист перешел в каталонский клуб.

- Очень гордимся, что ты был с нами Малком. Теперь дай все свое величие российской лиге. Удачи в "Зените", - говорится в сообщении "Ромы".

Напомним, "Зенит" заплатил "Барселоне" за Малкома 40 миллионов + 5 миллиона евро в качестве бонусов за хорошее выступление. Контракт рассчитан на 5 лет.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx — AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2019