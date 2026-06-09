Гусев — об Акинфееве: «Он большой профессионал и сам почувствует, когда ему хватит»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» отреагировал на продление контракта голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с армейским клубом.

«Он большой профессионал и сам почувствует, когда ему хватит. Если он продолжает играть, значит, чувствует в себе силы и энергию. Кто бы что ни говорил, с Акинфеевым ЦСКА — одна команда, без него — другая», — сказал Гусев «СЭ».

Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Вместе с армейцами голкипер стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

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