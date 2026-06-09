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Гусев — об Акинфееве: «Он большой профессионал и сам почувствует, когда ему хватит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» отреагировал на продление контракта голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с армейским клубом.

«Он большой профессионал и сам почувствует, когда ему хватит. Если он продолжает играть, значит, чувствует в себе силы и энергию. Кто бы что ни говорил, с Акинфеевым ЦСКА — одна команда, без него — другая», — сказал Гусев «СЭ».

Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру. Вместе с армейцами голкипер стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

Ролан Гусев.«Когда вылетели из Кубка, догадывался, что исход может быть таким». Интервью Гусева о расставании с «Динамо»

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Игорь Акинфеев
Ролан Гусев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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