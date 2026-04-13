Гусев — о победе «Динамо» над «Акроном»: «Мужики проявили характер и сыграли до конца»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Акроном» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ.

Победный мяч на 90+5-й минуте встречи забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

— У «Динамо» долго не получалось забить «Акрону» во втором тайме, с чем это было связано?

— Мы не можем забивать все матчи по 5, 6, 7 мячей, понимаете? Где-то не использовали моменты, где-то неправильно сыграли. Поэтому главное, что ребята молодцы, проявили характер. Не бросили играть в концовке и сделали то, что должны были сделать.

— По зрелищности — 10 из 10!

— Для болельщиков, понятно. Для нас не очень.

— Нервы?

— Ну, конечно. Когда ты ведешь 2:0... Опять же, повторюсь, можно продолжать играть, проводить атаки, забивать еще голы. Но чуть неправильно начинаем играть. Игра была похожа на матч с «Оренбургом». Но здесь ребята молодцы, проявили характер, в конце забили. Конечно, нам нельзя при такой форе отдавать матчи. Главное — взяли три очка.

Это футбол, бывают такие игры. Команда и с 0:2 отыгрывается, но ключевое, что мужики взяли, проявили характер, сыграли до конца, забили и выиграли.

— Насколько эта победа важна для вашей команды с турнирной точки зрения?

— Мы прекрасно понимаем наше турнирное положение. Здесь речь больше идет о нашей репутации. Каждый из нас понимает, что для нас значит этот клуб — московское «Динамо». И каждый должен просто осознавать внутри: независимо от того, на каком месте мы находимся, мы должны в каждом матче выходить и играть на победу. Так случилось, что сейчас наше турнирное положение не самое лучшее, мягко говоря. Но это не значит, что мы бросаем играть в чемпионате и нам не хочется побеждать. На каждую игру мы выходим с одной мыслью: победить.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. В следующем, 25-м туре бело-голубые сыграют на выезде против «Пари НН».