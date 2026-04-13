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Гусев — о победе «Динамо» над «Акроном»: «Мужики проявили характер и сыграли до конца»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Акроном» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ.

Победный мяч на 90+5-й минуте встречи забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

— У «Динамо» долго не получалось забить «Акрону» во втором тайме, с чем это было связано?

— Мы не можем забивать все матчи по 5, 6, 7 мячей, понимаете? Где-то не использовали моменты, где-то неправильно сыграли. Поэтому главное, что ребята молодцы, проявили характер. Не бросили играть в концовке и сделали то, что должны были сделать.

— По зрелищности — 10 из 10!

— Для болельщиков, понятно. Для нас не очень.

— Нервы?

— Ну, конечно. Когда ты ведешь 2:0... Опять же, повторюсь, можно продолжать играть, проводить атаки, забивать еще голы. Но чуть неправильно начинаем играть. Игра была похожа на матч с «Оренбургом». Но здесь ребята молодцы, проявили характер, в конце забили. Конечно, нам нельзя при такой форе отдавать матчи. Главное — взяли три очка.

Это футбол, бывают такие игры. Команда и с 0:2 отыгрывается, но ключевое, что мужики взяли, проявили характер, сыграли до конца, забили и выиграли.

— Насколько эта победа важна для вашей команды с турнирной точки зрения?

— Мы прекрасно понимаем наше турнирное положение. Здесь речь больше идет о нашей репутации. Каждый из нас понимает, что для нас значит этот клуб — московское «Динамо». И каждый должен просто осознавать внутри: независимо от того, на каком месте мы находимся, мы должны в каждом матче выходить и играть на победу. Так случилось, что сейчас наше турнирное положение не самое лучшее, мягко говоря. Но это не значит, что мы бросаем играть в чемпионате и нам не хочется побеждать. На каждую игру мы выходим с одной мыслью: победить.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. В следующем, 25-м туре бело-голубые сыграют на выезде против «Пари НН».

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 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
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