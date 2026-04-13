Гусев — о победе «Динамо» над «Акроном»: «Мужики проявили характер и сыграли до конца»
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Акроном» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ.
Победный мяч на 90+5-й минуте встречи забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин.
— У «Динамо» долго не получалось забить «Акрону» во втором тайме, с чем это было связано?
— Мы не можем забивать все матчи по 5, 6, 7 мячей, понимаете? Где-то не использовали моменты, где-то неправильно сыграли. Поэтому главное, что ребята молодцы, проявили характер. Не бросили играть в концовке и сделали то, что должны были сделать.
— По зрелищности — 10 из 10!
— Для болельщиков, понятно. Для нас не очень.
— Нервы?
— Ну, конечно. Когда ты ведешь 2:0... Опять же, повторюсь, можно продолжать играть, проводить атаки, забивать еще голы. Но чуть неправильно начинаем играть. Игра была похожа на матч с «Оренбургом». Но здесь ребята молодцы, проявили характер, в конце забили. Конечно, нам нельзя при такой форе отдавать матчи. Главное — взяли три очка.
Это футбол, бывают такие игры. Команда и с 0:2 отыгрывается, но ключевое, что мужики взяли, проявили характер, сыграли до конца, забили и выиграли.
— Насколько эта победа важна для вашей команды с турнирной точки зрения?
— Мы прекрасно понимаем наше турнирное положение. Здесь речь больше идет о нашей репутации. Каждый из нас понимает, что для нас значит этот клуб — московское «Динамо». И каждый должен просто осознавать внутри: независимо от того, на каком месте мы находимся, мы должны в каждом матче выходить и играть на победу. Так случилось, что сейчас наше турнирное положение не самое лучшее, мягко говоря. Но это не значит, что мы бросаем играть в чемпионате и нам не хочется побеждать. На каждую игру мы выходим с одной мыслью: победить.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. В следующем, 25-м туре бело-голубые сыграют на выезде против «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1