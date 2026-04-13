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Абаскаль — о работе в Мексике: «Хотел взять Хлусевича, Пруцева и Боселли. Но они слишком дорогие!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся трансферах в «Атлетико Сан-Луис».

Испанский специалист возглавлял мексиканскую команду с июля 2025 по март 2026 года.

— Вы пригласили в «Атлетико» Хесуса Медину.

— После продажи левого вингера Витиньи мы нуждались в опытном футболисте 27-28 лет. При этом тратиться клуб не хотел — это еще одна причина, почему проект не развивался. В то же время Хесус стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Дамаком» из Саудовской Аравии, и собирался вернуться поближе к дому. Я сразу сказал руководству, что знаю этого парня — и его нужно брать. Он проявил себя отлично: забил гол и отдал три результативные передачи.

— Не пытались переманить кого-то еще из спартаковцев?

— Я хотел взять Хлусевича и Пруцева. А еще Боселли! Но все они слишком дорогие. У нас таких денег не было.

Абаскаль работал главным тренером «Спартака» с июля 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые заняли третье место в чемпионате России-2022/23.

Полная версия интервью Абаскаля — скоро на сайте «СЭ».

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Даниил Хлусевич
Данил Пруцев
Хуан Мануэль Боселли
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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