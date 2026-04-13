Абаскаль — о работе в Мексике: «Хотел взять Хлусевича, Пруцева и Боселли. Но они слишком дорогие!»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся трансферах в «Атлетико Сан-Луис».

Испанский специалист возглавлял мексиканскую команду с июля 2025 по март 2026 года.

— Вы пригласили в «Атлетико» Хесуса Медину.

— После продажи левого вингера Витиньи мы нуждались в опытном футболисте 27-28 лет. При этом тратиться клуб не хотел — это еще одна причина, почему проект не развивался. В то же время Хесус стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Дамаком» из Саудовской Аравии, и собирался вернуться поближе к дому. Я сразу сказал руководству, что знаю этого парня — и его нужно брать. Он проявил себя отлично: забил гол и отдал три результативные передачи.

— Не пытались переманить кого-то еще из спартаковцев?

— Я хотел взять Хлусевича и Пруцева. А еще Боселли! Но все они слишком дорогие. У нас таких денег не было.

Абаскаль работал главным тренером «Спартака» с июля 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые заняли третье место в чемпионате России-2022/23.

Полная версия интервью Абаскаля — скоро на сайте «СЭ».