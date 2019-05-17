Родственники свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева прибыли в Прагу

Родственники россиянки Екатерины Бобковой, проходящей в качестве свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, прибыли в Прагу, сообщает "РИА Новости". Бобкова находится в больнице Градец-Кралове после падения с гостиничного балкона.

Бобкова давала показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Бобкова 10 мая вышла на балкон покурить, ее тело было обнаружено на земле с многочисленными травмами, после чего она была отправлена в больницу города Градец-Кралове. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила.