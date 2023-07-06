Родич: «Корниленко звал меня в «Крылья», но у меня контракт с «Црвеной Звездой»
Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал, что испытывает теплые чувства по отношению к России.
«С теплом вспоминаю Россию. Очень любил тут играть. В каждой команде меня хорошо принимали. До сих пор много общаемся с Корниленко и Джорджевичем. Корниленко даже звал в «Крылья Советов», но у меня контракт с «Црвеной». Иногда меня спрашивает, есть ли молодые игроки для «Крыльев». Но больше никто из российских клубов мной не интересовался», — цитирует Родича Sport24.
Сербский футболист выступал в России за «Зенит», «Волгу» и «Крылья Советов». В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал победителем РПЛ в сезоне -2014/15.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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