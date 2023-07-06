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Деменко — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «Теперь понимаю, почему сорвалась сделка с ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в команду из Санкт-Петербурга.

«Конечно, он принесет пользу «Зениту». Я теперь понимаю, почему сорвалась сделка и он все-таки не пошел в ЦСКА — ведь был об этом разговор, но что-то не получилось. Видимо, ему хорошие условия предложили. Вы ведь понимаете, сейчас футболиста можно пригласить за большие финансы. Он поможет «Зениту», в любом случае. Но ему сейчас 32 года. С другой стороны, в «Зените» идет много разговоров об уходе футболистов — Кузяев, Вендел», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/06/20821088.shtml?updated
Максим Деменко
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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