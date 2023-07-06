Фернандеш назвал трех лучших футболистов, с кем играл в России

Португальский полузащитник Мануэль Фернандеш назвал лучших футболистов, которых встречал в РПЛ.

«Как товарищей по команде я должен отметить Алексея Миранчука, Фарфана и Вандерсона из «Краснодара». Если говорить о тех, против кого я играл, назову: Халка, Марио Фернандеса и Думбию», — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.