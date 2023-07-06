Фернандеш назвал трех лучших футболистов, с кем играл в России
Португальский полузащитник Мануэль Фернандеш назвал лучших футболистов, которых встречал в РПЛ.
«Как товарищей по команде я должен отметить Алексея Миранчука, Фарфана и Вандерсона из «Краснодара». Если говорить о тех, против кого я играл, назову: Халка, Марио Фернандеса и Думбию», — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.
Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.
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4
|Ростов
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5
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6
|Краснодар
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7
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9
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10
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11
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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