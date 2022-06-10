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Робсон назвал Самуэля Жиго лучшим игроком «Спартака»

Антон Иванов
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Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон назвал лучшего игрока команды на данный момент.

— Кто лучший игрок Спартака сейчас?

— Тот парень, который ушел в «Марсель» — Самуэль Жиго. Игрок, который забил в финале кубка и поднял футболку в честь своей матери. Еще бы я отметил Хлусевича, он отлично играет на фланге, — сказал бразилец на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 года. В составе команды 28-летний француз стал обладателем Кубка России-2021/22.

С сезона-2021/22 футболист будет играть за «Марсель».

Луис Робсон Перейра да Силва (Робсон)
Самюэль Жиго
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
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Антон Зиньковский

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