Робсон назвал Самуэля Жиго лучшим игроком «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон назвал лучшего игрока команды на данный момент.

— Кто лучший игрок Спартака сейчас?

— Тот парень, который ушел в «Марсель» — Самуэль Жиго. Игрок, который забил в финале кубка и поднял футболку в честь своей матери. Еще бы я отметил Хлусевича, он отлично играет на фланге, — сказал бразилец на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 года. В составе команды 28-летний француз стал обладателем Кубка России-2021/22.

С сезона-2021/22 футболист будет играть за «Марсель».