Гаранин об уходе с поста тренера «Енисея»: «Теперь мы делаем следующий шаг в нашем развитии»

Главный тренер «Енисея» записал прощальное обращение к фанатам клуба. Он вместе с другими членами тренерского штаба покинули команду.

«Прежде все от всей души хочу поблагодарить футбольный клуб, поблагодарить генерального директора и спортивного директора за ту поддержку, которую они оказали. Мы окунулись в атмосферу суперпрофессионализма, суперответсвенности, как на поле, так и за его пределами.

Конечно, хочу поблагодарить футболистов за мужской характер. За их любовь к футболу, за их отношение, за их трудолюбие.

Огромное спасибо хочу сказать нашим замечательным болельщикам, которые давали нам очень важную подпитку. Как они поддерживали команду, как они были рядом с нами, какие слова теплые они говорили.

Теперь мы делаем следующий шаг в нашем развитии. Это были незабываемые полгода. Мы всегда будем следить, поддерживать и переживать за команду», — сказал Гаранин в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Гаранин может возглавить «Сочи» в случае ухода Владимира Федотова.

Под руководством Гаранина красноярский клуб в минувшем сезоне занял 5-е место в ФНЛ и прошел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.