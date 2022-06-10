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Гаранин об уходе с поста тренера «Енисея»: «Теперь мы делаем следующий шаг в нашем развитии»

Главный тренер «Енисея» объяснил причину ухода из клуба
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» записал прощальное обращение к фанатам клуба. Он вместе с другими членами тренерского штаба покинули команду.

«Прежде все от всей души хочу поблагодарить футбольный клуб, поблагодарить генерального директора и спортивного директора за ту поддержку, которую они оказали. Мы окунулись в атмосферу суперпрофессионализма, суперответсвенности, как на поле, так и за его пределами.

Конечно, хочу поблагодарить футболистов за мужской характер. За их любовь к футболу, за их отношение, за их трудолюбие.

Огромное спасибо хочу сказать нашим замечательным болельщикам, которые давали нам очень важную подпитку. Как они поддерживали команду, как они были рядом с нами, какие слова теплые они говорили.

Теперь мы делаем следующий шаг в нашем развитии. Это были незабываемые полгода. Мы всегда будем следить, поддерживать и переживать за команду», — сказал Гаранин в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Гаранин может возглавить «Сочи» в случае ухода Владимира Федотова.

Под руководством Гаранина красноярский клуб в минувшем сезоне занял 5-е место в ФНЛ и прошел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://vk.com/fcenisey?z=video-9578955_456242885%2Fb2912d9aeb080b3817%2Fpl_wall_-9578955
ФК Енисей
Вадим Гаранин
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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