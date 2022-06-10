Александр Аброскин возглавил молодежный состав «Ростова»

Александр Аброскин возглавил молодежный состав ФК «Ростов», сообщает пресс-служба клуба.

35-летний специалист имеет опыт работы в академии клуба из Ростова-на-Дону. Под его руководством в минувшем сезоне «Ростов» занял шестое место в ЮФЛ-2 (2005 г.р.) одержав восемь побед подряд в весенней части, а некоторые футболисты получили вызов в юношескую сборную России.

10 июня Заур Тедеев покинул «Ростов». Специалист был исполняющим обязанности главного тренера ростовского клуб с сентября 2021 года по март 2022 года. Также 41-летний специалист возглавлял молодежную команду «Ростова».

Ранее «СЭ» сообщал, что Тедеев возглавит «Аланию».